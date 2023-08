Ancora una vittima sulle strade siciliane, Mattia muore a 17 anni dopo incidente in scooter

Tragico incidente nel Catanese nella notte. La vittima avrebbe compiuto 18 anni tra pochi mesi.

Si chiamava Mattia Musumeci e aveva appena 17 anni: è lui l’ultima vittima della strada in Sicilia ed è morto in seguito a un tragico incidente a Giarre, in provincia di Catania.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Un’altra tragedia simile si è verificata nelle scorse ore sulla Statale 113 a Terrasini (PA), dove ha perso la vita un motociclista, forse colto da un malore mentre era alla guida.

Mattia Musumeci morto a 17 anni in un incidente a Giarre

La dinamica dell’incidente, riportata da Gazzettino Online, è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, nel corso della notte, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo mentre viaggiava a bordo di uno scooter Honda Sh lungo corso Messina a Giarre.

A un certo punto avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un palo. Dopo il violento impatto, purtroppo, per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per le indagini di rito su quanto accaduto.

Sui social sono già tanti i messaggi di cordoglio per il giovanissimo Mattia Musumeci. Particolarmente carica di dolore la testimonianza di una residente dell’area dove si è verificato l’incidente, che avrebbe sentito il forte rumore dello schianto e assistito alla tragedia. “Ogni volta che mi affaccerò nel mio balcone mi ricorderò questa brutta scena”, scrive. Pare che il 17enne avesse chiamato la madre poco prima dell’impatto fatale.

Immagine di repertorio