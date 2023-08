Tragedia sulla SS 113, morto un motociclista: indagini in corso

Un motociclista è morto nelle scorse ore lungo la SS 113 a Terrasini, in provincia di Palermo. Si cerca di ricostruire le cause del decesso.

Un motociclista è morto probabilmente a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 29 agosto, lungo la Strada Statale 113, nel territorio di Terrasini, in provincia di Palermo.

La ricostruzione del decesso

La vittima, secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe aver perso il controllo del mezzo a due ruote a seguito di un malore sopraggiunto mentre si trovava a poche centinaia di metri dallo svincolo per l’autostrada A29 Palermo-Mazara.

Non è escluso che la vittima possa essere stata protagonista di un possibile scontro con una vettura, quest’ultima fuggita immediatamente dopo. Al momento, l’identità della vittima non sarebbe nota.

I soccorsi e le indagini

Ad accorgersi della presenza del corpo dell’uomo sull’asfalto della Strada Statale 113 sarebbero stati alcuni cittadini, i quali avrebbero successivamente richiesto i soccorsi.

Purtroppo, per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri. I militari hanno provveduto a raccogliere elementi utili alla ricostruzione del potenziale sinistro.