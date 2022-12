Incidente mortale in Friuli: deceduto un 61enne, grave una ragazza di 13 anni

Due bambini, di 9 e 10 anni, sono stati trasportati all'ospedale pediatrico di Trieste Burlo Garofolo e sono sotto osservazione. La loro mamma, invece, è all'ospedale di Cattinara in codice giallo

Grave il bilancio di un incidente avvenuto in provincia di Trieste: a perdere la vita un uomo di 61 anni. Inoltre, una ragazza di 13 anni è grave. Sono meno serie la condizioni dei suoi fratellini e di sua madre. L’impatto è avvenuto a San Dorligo della Valle, in località Dolina. Una Suzuki Wift, sulla quale viaggiava l’uomo deceduto, e una Fiat 500 guidata da una donna con i suoi tre figli, si sono scontrate violentemente causando la morte, praticamente sul colpo, del 61enne.

La 13enne è invece ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata soccorsa dai medici del 118. Sul posto due auto mediche e diverse ambulanze. Altri due bambini, di 9 e 10 anni sono stati trasportati all’ospedale pediatrico di Trieste Burlo Garofolo e sono sotto osservazione. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La mamma dei piccoli si trova invece all’ospedale di Cattinara. Anche le sue condizioni non preoccupano i medici.