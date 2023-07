Scontro mortale tra due auto sulla Provinciale 94: vittima un uomo

Due feriti e una vittima: è il tragico bilancio di un incidente fatale avvenuto nel Ragusano.

Un pomeriggio, quello di mercoledì 12 luglio, caratterizzato dall’ennesima tragedia sulle strade siciliane: si è registrato in contrada Cappuccina a Modica, in provincia di Ragusa, un incidente mortale.

La vittima è un uomo di Pachino, le cui generalità al momento non sono state diffuse.

Incidente mortale a Modica, una vittima

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Lancia Y e una Audi 3 – si sarebbero scontrate lungo la Strada Provinciale 94. In seguito all’impatto, ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia Y, deceduto per le ferite riportate. Inutili, purtroppo, i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita (sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso).

Feriti, fortunatamente in maniera meno grave, gli occupanti dell’altra vettura. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso.

L’altra tragedia del Ragusano

Non si tratta dell’unico incidente mortale registrato nelle scorse in provincia di Ragusa. Nella serata di ieri, 11 luglio, infatti, il 38enne Samuele Giudice sarebbe stato travolto e ucciso da un’auto mentre si trovava in strada assieme alla sua famiglia. La vittima sarebbe lo zio dei cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, i due cuginetti travolti e uccisi a Vittoria l’11 luglio 2019.

