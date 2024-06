Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: due giovani perdono la vita, una persona ferita

Questa mattina, 23 giugno, si è verificato un terribile incidente mortale lungo la SS624 "Palermo-Sciacca" in territorio di Monreale.

Dramma sulle strade siciliane. Questa mattina, 23 giugno, si è verificato un terribile incidente mortale lungo la SS624 “Palermo-Sciacca” in territorio di Monreale. A perdere tragicamente la vita un bambino di 2 anni e una 16enne. Rimasta gravemente ferita pure una donna che è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale. Pare che, secondo le prime indiscrezioni, due mezzi si siano scontrati frontalmente in modo violento. Sono intervenuti i sanitari del 118, le autorità e il personale dell’Anas.

Strade chiuse: la nota dell’Anas

L’Anas ha reso noto che è stata “temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni la strada statale 624 “Palermo-Sciacca” al km 9,400 a Monreale (Palermo). Tra Altofonte e Giacalone: viabilità alternativa direzione Palermo SP20 ed SS186; e direzione Sciacca SS186 e SP20. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile”.