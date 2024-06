Ancora un drammatico incidente, scooter contro guardrail a Monreale: grave 20enne

Giovane in prognosi riservata dopo il drammatico schianto sulla Provinciale 69.

Drammatico incidente estradale a Monreale, in provincia di Palermo: un 20enne sarebbe caduto con lo scooter lungo la Strada Provinciale 69, in direzione del capoluogo, e sarebbe rimasto gravemente ferito.

Al momento, pare che il giovane sia in prognosi riservata.

Incidente in scooter a Monreale, grave 20enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 20enne avrebbe perso il controllo del mezzo – per cause ancora da accertare – nei pressi della curva San Ciro e si sarebbe schiantato contro il guardrail. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito il giovane all’ospedale Civico di Palermo. Al momento si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della polizia municipale per la gestione del traffico e i rilievi di rito, necessari per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

La tragedia nel Catanese

Si è concluso nel peggiore dei modi un altro incidente, avvenuto nella notte nella zona industriale di Belpasso, in provincia di Catania. Un 22enne di Camporotondo Etneo ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua moto e un’auto. Il ragazzo sarebbe deceduto sul colpo. Ferito, ma in maniera non grave, il conducente del veicolo.

In Rianimazione, invece, un 17enne coinvolto in un altro grave incidente al Plemmirio (Siracusa): a scontrarsi – all’incrocio tra traversa Le Fornaci e la strada provinciale 58 Capo Murro di Porco – un’auto e uno scooter. Critiche le condizioni del giovane centauro.

