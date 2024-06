Siracusa, violento scontro auto-scooter: 17enne in gravi condizioni trasportato in elisoccorso

Il giovane, a seguito dell'incidente, è rimasto inerme sull'asfalto. Una volta stabilizzate le sue condizioni, i sanitari hanno provveduto al trasferimento.

Ancora un grave incidente tra un’auto e uno scooter a Siracusa, in zona Plemmirio. Lo scontro è avvenuto poco fuori dal centro urbano, all’incrocio tra traversa Le Fornaci e la strada provinciale 58 Capo Murro di Porco.

Il ferito nell’incidente a Siracusa

Alla guida dello scooter un giovane di 17 anni che, a seguito dello scontro, è rimasto sull’asfalto. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi: tra questi, un’infermiera che ha subito prestato i primi soccorsi al ragazzo. Una volta stabilizzato sul posto dal personale del 118, è stato trasferito in elisoccorso a Catania dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni, infatti, sono subito apparse serie. Il 17enne si trova ricoverato in Rianimazione, con la prognosi sulla vita riservata. Nello scontro ha riportato un politrauma con contusioni polmonari e fratture: i sanitari stanno costantemente monitorando le sue condizioni.

Le indagini

Polizia Municipale e Polizia Provinciale di Siracusa stanno procedendo con i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della strada a seguito dell’incidente. Sembra esserci anche un testimone oculare, che verrà sentito. L’auto, guidata da un altro giovane, e lo scooter coinvolti nell’incidente a Siracusa sono stati posti sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti propedeutici alle indagini.