Grave incidente ad Acireale, 16enne travolta da un’auto: è in ospedale

Corsa all'ospedale Cannizzaro per la giovane, investita in via Salvatore Vigo.

Grave incidente ad Acireale, in provincia di Catania, dove una 16enne sarebbe stata investita da un’auto via Salvatore Vigo.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 17 giugno. La giovane si trova in ospedale.

Incidente ad Acireale, 16enne travolta da un’auto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente sarebbe stata travolta da un’auto mentre si trovava in via Salvatore Vigo ad Acireale.

Soccorsa dagli operatori del 118, la giovane è stata trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata con forti traumi cranici e facciali. Sul luogo del sinistro, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri di Acireale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica per individuare eventuali responsabilità per l’accaduto.

La tragedia di Belpasso

Solo pochi giorni fa un 22enne – Alessandro Milici, di Camporotondo Etneo – ha perso la vita in un incidente nella zona industriale di Belpasso, sempre in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo – alla guida di una moto – si sarebbe scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Volkswagen Golf condotta da un 31enne. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

