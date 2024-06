Incidente mortale a San Leone, impatto violento tra due moto: perde la vita un giovane 20enne

Ad occuparsi della dinamica del sinistro i carabinieri della compagnia di Agrigento.

Un grave incidente stradale mortale si è verificato nella notte a San Leone lungo il viale delle Dune. Nello scontro tra due moto ha perso la vita Salvatore Vetro, 20 anni, di Favara.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Altri tre giovani, sempre di Favara, sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati trasferiti tutti in ospedale a bordo di varie ambulanze. Uno dei ragazzi è stato operato in urgenza per i traumi subiti e verrà trasferito a Palermo per il trauma facciale, mentre un altro si trova in coma farmacologico.

La dinamica dell’incidente mortale a San Leone

Ad occuparsi della dinamica del sinistro i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

La salma del giovane Salvatore Vetro e i due mezzi sono stati posti sequestro. Questa mattina sul luogo dell’incidente un mazzo di fiori per la giovane vittima.

I funerali del ragazzo si svolgeranno domani, 1 Luglio 2024, alle ore 16 presso la Chiesa Madre. Al momento la salma si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale di Agrigento.