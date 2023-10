Scontro fatale in contrada Raganella, 78enne Giacomo Ciaccio morto dopo due giorni di agonia

Le condizioni dell'uomo, originario di Sciacca (AG), erano apparse gravi fin da subito.

Ancora una vittima della strada in Sicilia: non ce l’ha fatta Giacomo Ciaccio, il 78enne di Sciacca coinvolto in un incidente in contrada Raganella.

L’uomo è deceduto nelle scorse ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II dove era stato trasferito in seguito al terribile impatto.

Incidente mortale a Sciacca, vittima Giacomo Ciaccio

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – alla guida di una Fiat Panda – si sarebbe scontrato contro un’altra auto in contrada Raganella.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito l’uomo all’ospedale Giovanni Paolo II. Purtroppo era già in gravissime condizioni all’arrivo nel nosocomio, dove è deceduto dopo circa 48 ore di agonia.

Sull’incidente sono in corso le indagini della locale compagnia dei carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica del sinistro fatale e individuare eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio