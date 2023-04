Ancora sangue in Sicilia, un morto sulla SS 624: è la seconda vittima in poche ore

Scorre ancora il sangue sulle strade siciliane, nuovo incidente mortale sulla SS 624: ecco cos'è successo.

Traffico momentaneamente bloccato lungo la Strada Statale 624 “Palermo-Sciacca”, all’altezza del chilometro 68.600, a causa di un incidente. Così come comunicato dall’Anas, il sinistro ha coinvolto frontalmente due veicoli e, a quanto pare, si registrerebbe anche la morte di una persona.

L’identità della vittima, al momento, non sarebbe stata resa nota. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Secondo incidente mortale in poche ore

Si tratta del secondo sinistro mortale che si verifica in Sicilia nel giro di poche ore. Poco prima dell’alba di oggi, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, il 72enne Giuseppe Ieni ha perso la vita a causa dell’incidente mortale che ha coinvolto un furgone Opel Combo e un autoarticolato.

In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, il rimorchio dell’autoarticolato si sarebbe improvvisamente staccato dalla motrice, travolgendo fatalmente il furgone che si trovava sulla stessa corsia di marcia.

Nello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona più giovane, trasportata successivamente in gravi condizioni all’ospedale di Taormina.