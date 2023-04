Incidente mortale sulla A18, la vittima è Giuseppe Ieni: grave seconda persona

Giuseppe Ieni è la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sull'autostrada A18 Messina-Catania. Emergono ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Ha un nome la vittima del tremendo incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile sull’autostrada A18 Messina-Catania. Si tratta di Giuseppe Ieni, messinese di 70 anni, presente al bordo del furgone Opel Combo schiantatosi contro un autoarticolato sulla carreggiata dell’autostrada in direzione Messina.

Incidente sulla A18, dov’è avvenuto lo scontro

Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 4,30 sul tratto autostradale compreso tra le località di Fiumefreddo e Giardini Naxos, subito dopo il fiume Alcantara, in direzione Messina, all’altezza dell’area di servizio di Calatabiano.

Nell’incidente stradale è rimasto ferito in maniera grave anche un collega di 30 anni, l’altro occupante del mezzo, il quale è stato successivamente trasportato all’ospedale di Taormina.

Incidente sulla A18, la dinamica dell’accaduto

In base a una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano tornando da Riposto dove si erano recati in precedenza per acquistare del pesce destinato alla rivendita. Il furgone Opel Combo e l’autoarticolato stavano procedendo sulla stessa corsia quando, per cause ancora da determinare, si è verificato l’incidente mortale.

A quanto pare, il rimorchio si sarebbe improvvisamente staccato dalla motrice finendo così contro il furgone. Il mezzo è rimasto sotto il rimorchio, determinando così il tragico bilancio.

A estrarre i corpi delle due persone coinvolte nel sinistro sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto, i quali si sono presentati sul posto con una autogru inviata dalla sede centrale del Comando provinciale di Catania. A constatare il decesso di Giuseppe Ieni sono stati, invece, i sanitari del 118.