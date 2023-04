Tragedia sulla Statale 67, terribile scontro moto-Suv: muore centauro

L'ennesima tragedia sulle strade italiane: a Montelupo Fiorentino muore un centauro dopo un terribile schianto tra la sua moto e un Suv.

Tragedia lungo la Strada Statale 67 Tosco Romagnola, per l’esattezza a Montelupo Fiorentino, dove nelle scorse ore si è verificato un incidente mortale.

L’impatto, nelle prime ore di sabato 29 aprile, è costato la vita a un centauro di 41 anni, le cui generalità non sono ancora note. Un altro uomo è rimasto ferito.

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica della vicenda. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dai quotidiani locali, intorno alle 8.30 due mezzi – una moto e un Suv – si sarebbero scontrati nei pressi di un incrocio.

L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale per il centauro. Pare che in un primo momento fosse stato allertato l’elisoccorso Pegaso, ma l’intervento richiesto si è rivelato inutile: il 41enne, infatti, era già senza vita. Le ferite riportate dopo l’incidente non gli hanno lasciato scampo. Trasferita invece in ospedale l’altra persona coinvolta nel tragico schianto, un 48enne. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere alle autorità di svolgere i rilievi e gli accertamenti di rito.

Tra i primi a commentare il tragico incidente c’è il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti. Su Facebook, il primo cittadino scrive: “Si resta senza fiato nel vedere una persona stesa in terra senza vita. Ci sono poche parole se non un grande abbraccio ai suoi familiari e a chi lo conosceva”.

