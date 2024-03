Incidente Palermo-Catania, l’auto si ribalta: donna in gravissime condizioni

Sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro il guardrail e finire al centro della carreggiata.

Un altro incidente sulla Palermo-Catania, dove una donna è rimasta gravemente ferita. L’auto su cui viaggiava assieme ad un uomo si è ribaltata a pochi chilometri dallo svincolo di Termini Imerese, in direzione del capoluogo siciliano. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Salvatore Cimino di Termini: le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le dinamiche dell’incidente Palermo-Catania

L’incidente sulla Palermo-Catania è avvenuto questa mattina intorno alle ore 10. Per cause ancora da verificare, chi era alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo e ha prima sbattuto sul guardrail, per poi rimbalzare al centro della carreggiata.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalla vettura. Indagini da parte della polizia stradale di Buonfornello. Un altro incidente, sempre sulla Palermo-Catania e all’altezza di Trabia, era avvenuto poco prima, con una macchina che era andata a sbattere contro il guardrail: una persona è rimasta ferita in maniera non grave.