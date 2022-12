Violento scontro tra auto e tram, il mezzo pubblico deraglia: donna in ospedale

Si è registrato, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, un grave incidente tra auto e tram in via degli Emiri a Palermo.

Il bilancio è una donna ferita.

Incidente tra auto e tram a Palermo

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta del sinistro, che si è verificato in via degli Emiri intorno all’ora di pranzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto – una Peugeot bianca – si sarebbe scontrata con il tram, facendo uscire il mezzo pubblico dalla strada ferrata.

In seguito al deragliamento del tram, fortunatamente non si sono registrati feriti tra i passeggeri del tram. Nessuna conseguenza neanche per il conducente. È andata peggio, invece, alla conducente dell’auto coinvolta nell’incidente: la donna è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale di Palermo per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Quello di oggi pomeriggio è solo l’ennesimo incidente in Sicilia nel giro di pochi giorni. Nello scorso fine settimana, in provincia di Palermo – nello specifico lungo la Strada Statale 113, tra Bagheria e Ficarazzi – si è verificato un altro drammatico sinistro. In seguito all’impatto tra un motorino elettrico e un’auto, un giovane è rimasto gravemente ferito.