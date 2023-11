Impatto auto-moto nel Catanese, centauro ferito gravemente: trasportato in ospedale

Il ragazzo ferito nell'incidente di Paternò è stato soccorso e trasportato in ospedale. Gravi le sue condizioni.

Un grave incidente stradale ha scosso stamattina il centro abitato di Paternò, in provincia di Catania. Secondo quanto riferito dai colleghi di 95047, una moto condotta da un giovane di 17 anni si sarebbe schiantato con un’auto in contrada Tre Fontane per cause ancora da determinare.

La ricostruzione e i soccorsi

Nell’occasione avrebbe avuto la peggio il ragazzo che si trovava alla guida delle due ruote. Il malcapitato è infatti finito a terra, rimediando gravi ferite.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i quali hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per consentire il trasporto del giovane in ospedale.

Presente anche la Polizia Municipale, la quale si è occupata della gestione del traffico sul punto dove si è verificato il sinistro. Sono in corso accertamenti per verificare la dinamica del grave incidente stradale. Maggiori dettagli potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.