Anziano falciato da auto nel Catanese, 83enne finisce in ospedale

Momenti di paura stamattina a Paternò, in provincia di Catania, per un incidente che ha coinvolto un anziano. Ecco cos'è successo.

Un incidente stradale si è verificato stamattina in via Scala Vecchia a Paternò, in provincia di Catania. Si tratta dell’ennesimo sinistro che si verifica nel Catanese in questi giorni.

Così come riportato dai colleghi di Video Star, un uomo di 83 anni sarebbe stato falciato da un’auto mentre stava attraversando la strada.

Incidente Paternò, i soccorsi

A soccorrere l’anziano sono stati i sanitari del 118, i quali hanno provveduto a trasportarlo all’ospedale Garibaldi di Catania.

Sul posto si sono presentati anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora note le condizioni di salute dell’anziano rimasto coinvolto nell’incidente.

Pochi giorni fa un incidente mortale

Soltanto pochi giorni fa, lungo la Strada Statale 121 che collega Paternò con Catania, si è verificato un violento sinistro che è costato la vita ad Alfredo Caruso, 28enne originario di Belpasso.

Il giovane si sarebbe scontrato con un’altra vettura e un autocarro all’altezza dello svincolo Palazzolo, in direzione Paternò, ed è finito a terra. Per lui si si sono rivelati vani i soccorsi.