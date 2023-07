Tremendo incidente sulla SS 121, Alfredo Caruso muore in sella alla sua Yamaha: soccorsi inutili

Serata tragica sulla SS 121, morto il giovane Alfredo Caruso in un incidente stradale. Nulla da fare nonostante i soccorsi.

Ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane. Un 28enne originario di Belpasso, Alfredo Caruso, ha perso la vita ieri sera mentre stava percorrendo la Strada Statale 121 Catania-Paternò in sella alla sua moto Yamaha.

Il giovane si sarebbe scontrato con un’altra vettura e un autocarro all’altezza dello svincolo Palazzolo, in direzione Paternò, ed è finito a terra.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Belpasso e della Radiomobile della Compagnia di Paternò per effettuare i rilievi di rito.

La salma di Alfredo Caruso è stata portata all’ospedale Policlinico e sequestrata, così come i mezzi che sono stati coinvolti nel tremendo incidente. Il tratto della Strada Statale 121 è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.