Paura in centro nel Messinese, auto sfonda vetrina e finisce dentro un negozio

Incredibile incidente a Patti, dove un'auto ha sfondato la vetrata di un negozio travolgendo manichini e scaffali.

Rocambolesco incidente quello che si è verificato nella tarda mattinata di ieri in centro a Patti, in provincia di Messina, dove un’auto condotta da una donna è finita dentro un negozio, sfondandone le vetrine.

L’auto, una Bmw serie X3, si trovava parcheggiata in piazza Marconi e, per cause ancora da comprendere, sarebbe finita contro un negozio di abbigliamento.

La ricostruzione dell’incidente

A bordo del mezzo era presente la donna, mentre dentro il negozio vi era la figlia che stava effettuando degli acquisti. Probabilmente, a causa di una mossa azzardata, l’auto sarebbe partita in avanti, distruggendo la vetrata e travolgendo scaffali e manichini.

Fortunatamente, nessuna persona sarebbe rimasta colpita dall’avanzare della Bmw. Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri di Patti, al fine di chiarire cosa possa essere successo.