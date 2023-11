Incredibile incidente sulla SP14, auto finisce incastrata sotto un camion nel Catanese

Brutto scontro a Piano Tavola (Belpasso, CT), donna finisce in ospedale.

Grave incidente in mattinata lungo la SP 14 a Piano Tavola, frazione di Belpasso (in provincia di Catania): un’auto sarebbe rimasta incastrata sotto un camion.

Per fortuna, sembra che la donna alla guida della vettura non abbia riportato ferite gravi anche se al momento la prognosi esatta non è stata resa nota.

Incidente a Piano Tavola, auto incastrata sotto camion

Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di 95047, sulla provinciale si sarebbe registrato un violento scontro tra un furgone BRT e una Fiat Panda. Pare che la donna alla guida del veicolo non si sia accorta dell’arrivo del mezzo pesante, proveniente da una traversa della zona industriale di Piano Tavola.

Il retro del camion avrebbe sfondato il parabrezza dell’auto dal lato passeggero. La donna alla guida avrebbe riportato delle ferite e, soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasferita in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, andata in tilt in seguito all’impatto.

