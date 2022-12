Incidente a Pozzallo, muore a 14 anni Matteo Guastella: scontro tra il suo scooter e un’auto

Tragedia ieri sera in via Australia. Per il giovane è stato fatale l'impatto frontale con una Citroen guidata da una ragazza

Tragedia a Pozzallo. Un ragazzo di appena 14 anni, Matteo Guastella, è morto ieri sera in un incidente stradale. Era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Citroen condotta da un giovane. L’impatto è stato devastante.

Incidente a Pozzallo, chi era la vittima

L’incidente è avvenuto in via Australia, nei pressi del distributore di carburante Fimar e degli uffici tecnico e di protezione civile del Comune. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, da chiarire ancora l’esatta dinamica dello scontro. Momenti di disperazione sul luogo della tragedia, dove sono accorsi i genitori e il fratello del ragazzo.