Incidente a Punta Grande, scontro tra minivan e camion: ci sono feriti, traffico bloccato

Ancora incidenti in Sicilia, traffico bloccato a seguito dell'impatto tra i due mezzi. I feriti sono finiti in ospedale.

Un incidente stradale si è verificato stamattina in località Punta Grande a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamenti, sono stati un minivan e un camion.

L’incidente e i soccorsi

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del minivan che sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti alle cure necessarie. Nessuna conseguenza particolare, invece, per l’autista del camion che è rimasto illeso.

Sul posto dove si è verificato l’incidente si sono presentati i poliziotti del Commissariato di frontiera di Porto Empedocle e le squadre dei vigili del fuoco. Il traffico in zona è rimasto parzialmente bloccato a seguito dell’imprevisto.