Scontro frontale sulla SS 115, due auto “volano” dopo l’impatto: ci sono dei feriti

Ancora un incidente in provincia di Agrigento, il secondo nel giro di poche ore. I feriti sono stati trasferiti in ospedale.

Nuovo incidente stradale in provincia di Agrigento, stavolta nei pressi di Realmonte, lungo la Strada Statale 115. A scontrarsi frontalmente, nella tarda serata di mercoledì 15 novembre, sarebbero stati due mezzi per cause ancora da accertare.

In base a una prima ricostruzione, una prima auto procedeva verso la località di Siculiana, mentre la seconda si stava dirigendo in direzione Porto Empedocle. A seguito dell’urto particolarmente violento, le due auto sono finite sulle carreggiate opposte e si conterebbero dei feriti.

I soccorsi

Sul posto dove si è verificato lo schianto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno assistito i malcapitati, i quali sono stati successivamente trasportati in ospedale per maggiori accertamenti.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, con questi ultimi che si sono occupati della viabilità. Il traffico stradale lungo la Strada Statale 115 è rimasto bloccato per diversi minuti fino alla rimozione dei due mezzi incidentati.

Ieri un altro incidente

Sempre nella giornata di ieri si è registrato un secondo incidente stradale, stavolta lungo la SS 122 che collega Canicattì con Serradifalco. A rimanere coinvolta nel sinistro una 32enne che si trovava a bordo della sua auto, una 500L. La donna avrebbe urtato un carrello di un trattore e per evitare l’impatto ha sbattuto contro il guardrail.