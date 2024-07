L’incidente fatale in Sardegna, addio al siciliano Marco Guastella: “Ragazzo come pochi”

Ragusa distrutta dal dolore per la tragica fine del giovane lavoratore stagionale.

Ragusa piange la scomparsa del 25enne Marco Guastella, lavoratore stagione al Forte Village, morto in Sardegna in seguito a un tragico incidente.

Il ragazzo è rimasto coinvolto in uno scontro auto-moto sulla Statale 195 a Pula.

Incidente in Sardegna, morto il siciliano Marco Guastella

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, la moto Triumph guidata dal giovane si sarebbe scontrata – per cause ancora da accertare – con una Golf. In seguito al violento impatto, nonostante l’intervento dei soccorsi, per il 25enne siciliano non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità dopo la tragedia.

I messaggi di cordoglio

Marco Guastella era molto conosciuto nella sua Ragusa. Era nipote dell’ex candidato a sindaco Riccardo Schininà e aveva aiutato lo zio durante la campagna elettorale. Sono diversi i messaggi d’addio di amici, parenti e conoscenti sui social.

“Ciao Marco, è stato un vero piacere conoscerti e lavorare con te. Un ragazzo solare come se ne vedono pochi, umile e con un cuore immenso! Buon viaggio”, scrive Emanuele. Dei parenti scrivono su Facebook: “La vita ti dà e la vita ti toglie… Tu ci hai dato solo tanto amore, che mai e poi mai dimenticheremo… Grati per quello che sei stato e per quello che ci hai insegnato”.

