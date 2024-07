Scontro moto-auto: muore giovane siciliano

Muore un siciliano che mentre era a bordo di una moto ha sbattuto contro un’auto. Il 25enne di Ragusa, Marco Guastella, ha perso la vita oggi pomeriggio. Il giovane era un lavoratore stagionale al Forte Village, in Sardegna. L’incidente si è verificato sulla Strada Statale 195 a Pula. La motocicletta Triumph, guidata dalla vittima, si è scontrata per motivi ancora da accertare con una Golf. A guidare il mezzo a quattro ruote un 27enne.

L’impatto e i soccorsi

Lo scontro è stato fatale per il centauro. Il motociclista, infatti, è sbalzato finendo sull’asfalto. Arrivate immediatamente le ambulanze del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla per il siciliano. Sul posto pure i Carabinieri e la Polizia Locale di Pula che si occupano di determinare la dinamica del sinistro. Il 25enne era il nipote dell’ex candidato sindaco di Ragusa, Riccardo Schininà: si tratta del figlio della sorella maggiore.