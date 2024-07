Tragedia sul lavoro nel Ragusano: giovane scivola in vasca d’irrigazione e muore annegato

La sfortunata vittima stava lavorando all’interno di un’azienda agricola in contrada Resinè: per lui non c'è stato nulla da fare

Ancora una terribile tragedia sul lavoro A Scoglitti, nel Ragusano, i sommozzatori dei vigili del fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti all’interno di un’azienda agricola in contrada Resinè, dove un tunisino di 28 anni è morto dopo essere scivolato in una vasca d’irrigazione.

Il giovane operaio è annegato

Il giovane purtoppo è annegato ed ha perso la vita: sul posto sono presenti anche i carabinieri e i funzionari dello Spresal dell’Asp. Le indagini sono già partite per tentare di ricostruire la dinamica della tragedia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI