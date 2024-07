Morto da eroe, 70enne annega nel tentativo di salvare 3 giovani a Marina di Priolo

"Un vero eroe": sotto shock la comunità di bagnanti che ha assistito alla terribile fine del 70enne.

Tragedia a Marina di Priolo, in provincia di Siracusa: un uomo di 70 anni è morto in mare dopo aver soccorso tre donne in difficoltà in acqua.

Sotto shock i bagnanti, che hanno assistito alla terribile morte e descrivendo il 70enne come “un vero eroe”, che ha compiuto un gesto che rimarrà nel cuore di tutti i testimoni per molto tempo.

Marina di Priolo, uomo morto dopo aver soccorso 3 donne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 70enne – originario di Siracusa – si sarebbe gettato senza esitazione in mare assieme a un’altra persona per aiutare tre giovani donne in difficoltà per la presenza di onde. Il malcapitato sarebbe morto annegato mentre portava a termine l’operazione di soccorso.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, gli operatori del 118 e quelli della Capitaneria di Porto. Purtroppo per il 70enne, le cui generalità al momento non sono note, non c’è stato nulla da fare. Avviata l’attività di ricerca per ritrovare il corpo dell’anziano. Salve, invece, le donne soccorse, che però si sarebbero dileguate una volta tornate a riva, forse terrorizzate da quanto accaduto sotto i propri occhi. Sono in corso le indagini sulla tragedia.

