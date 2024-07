Marsala, incidente sul lavoro: muore operaio investito da autocarro

Ennesimo incidente sul lavoro. A Marsala un operaio ha perso la vita: sarebbe rimasto schiacciato sotto un autocarro.

L’ennesimo incidente sul lavoro registratosi in Sicilia è stato fatale. A Marsala il 47enne Carlo Foderà ha perso la vita ieri intorno alle 19:30. L’uomo, un operaio, sarebbe rimasto schiacciato sotto un autocarro. Si parla di una azienda di Contrada Strasatti attiva nel mondo dello smaltimento dei rifiuti. Il magistrato di turno della Procura marsalese è arrivato sul posto e ha aperto un fascicolo. Si sta indagando per comprendere la dinamica del sinistro. Il corpo della vittima, in attesa dell’autopsia, si trova all’obitorio del cimitero del posto.