Incidente shock in montagna: bus precipita, 17 morti

Devastante incidente su una strada di montagna: il pullman è precipitato improvvisamente, provocando 17 morti e 11 feriti

Tragedia nelle Filippine, dove un bus è precipitato dalla strada di montagna. Il devastante incidente ha provocato un bilancio di 17 vittime e numerosi feriti. Il mezzo, percorrendo una strada ritenuta pericolosa nel comune di Hamtic, nella provincia di Antique, è tragicamente uscito di strada, precipitando dal costone di una montagna.

11 sono i feriti



L’impatto, avvenuto in un punto particolarmente elevato, ha provocato un elevato numero di vittime, una realtà sottolineata dalle parole di Roderick Train, responsabile dell’agenzia provinciale per i disastri. Undici passeggeri hanno riportato ferite, quattro dei quali sono in gravi condizioni. Le autorità locali sono attualmente impegnate nelle operazioni di soccorso e stanno indagando sulle cause dell’incidente.

