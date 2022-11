Scontro sulla SS 113, Fiorino finisce fuori strada: due persone in ospedale

Per le persone coinvolte nel sinistro di stamattina si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. Da comprendere le cause.

Ancora incidenti lungo le strade della Sicilia. Un sinistro si è verificato alle prime luci dell’alba di stamane, sabato 26 novembre, lungo la Strada Statale 113 all’altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a essere rimasti coinvolti nello scontro sarebbero stati due mezzi. Tra questi un Fiat Fiorino sarebbe anche uscito dalla carreggiata, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. A causa del sinistro due persone sono rimaste ferite. Per loro è stato necessario il trasporto in ospedale.

Soltanto poche ore prima, ad Agrigento, altri due mezzi erano finiti in collisione. In quel caso si era trattato di un’auto e di un camioncino, con una persona rimasta ferita e successivamente trasportata in ospedale per maggiori accertamenti.