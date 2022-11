Incidente ad Agrigento, scontro tra Toyota Yaris e camioncino: una persona in ospedale

Da comprendere le cause dell'incidente avvenuto ad Agrigento. Necessario l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco.

Un brutto incidente stradale si è verificato in via Cavalieri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone, ad Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una Toyota Yaris condotta da un 38enne residente a Grotte e un camioncino cassonato con alla guida un 45enne del posto sono entrati in contatto per cause ancora da comprendere.

I soccorsi

Ad aver la peggio, nell’occasione, il conducente della vettura che ha rimediato delle ferite, mentre la seconda persona non ha riportato particolari conseguenze.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere i presenti.

Il 38enne è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per essere sottoposto a maggiori cure. Fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.