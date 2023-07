Incidente sulla SS 115, 17enne investito da auto in corsa: è grave in ospedale

Brutto incidente sulla SS 115, il giovane è stato soccorso in ambulanza e trasportato in ospedale. Dinamica da ricostruire.

Un giovane tunisino di 17 anni ospite di Villa Sikania a Siculiana (Agrigento) è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Strada Statale 115.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava percorrendo la Statale a piedi quando sarebbe stato travolto da un’auto in arrivo.

I soccorsi e le condizioni

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato, per poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui il minorenne è giunto in codice rosso.

Per lui si parlerebbe di diversi traumi riportati a seguito dell’impatto ma, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.