Schianto tra auto sulla SS 115, una donna morta e tre feriti: traffico bloccato per tutta la notte

Ennesimo incidente mortale in Sicilia, scorre il sangue nella notte lungo la Strada Statale 115. La vittima è una donna, tre feriti.

Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio lungo la Strada Statale 115, in località Bordea, tra i centri abitati di Menfi e Sciacca, in provincia di Agrigento. A scontrarsi frontalmente, per dinamiche ancora da accertare, sono state una Jeep Renegade e una Opel Corsa.

Chi è la persona deceduta

Nel sinistro ha perso la vita una donna originaria di Salaparuta, in provincia di Trapani, che al momento dell’impatto lungo la Strada Statale 115 si trovava seduta sul sedile posteriore della Opel Corsa. La sua identità, per ora, non è ancora nota.

Feriti il conducente e un’altra persona che si trovavano a bordo dello stesso mezzo a quattro ruote. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i soggetti coinvolti.

I soccorsi e gli accertamenti

Gli occupanti della Opel Corsa sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni Paolo II di Sciacca, così come il conducente della seconda auto.

Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia che hanno dato una mano nei soccorsi e si sono occupati della gestione del traffico che ha conosciuto notevoli rallentamenti per diverse ore. Sono in corso gli accertamenti per determinare dinamica e responsabilità.

Foto di repertorio