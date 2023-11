Incidente sulla SS 115, impatto tra due auto: quattro persone ferite

Non si fermano gli incidenti in Sicilia, quattro feriti fortunatamente non gravi nel sinistro avvenuto ieri a Licata.

Ennesimo incidente stradale a Licata, in provincia di Agrigento. Nella serata di ieri, martedì 31 ottobre, due veicoli sono entrati in collisione per cause ancora da determinare lungo la Strada Statale 115, all’altezza del bivio che porta in via Gela.

Il soccorso dei malcapitati

Il sinistro ha causato il ferimento di quattro persone, fortunatamente non in maniera grave.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 per soccorrere i malcapitati, insieme agli agenti della Polizia locale per la gestione del traffico veicolare che, conseguentemente, ha conosciuto dei rallentamenti.

La situazione si è normalizzata nel corso dei minuti successivi. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto sulla Strada Statale 115.