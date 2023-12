Travolge scooter sulla Vittoria-Acate e fugge via, è caccia al pirata della strada

Si cerca l'autore dell'incidente avvenuto nelle scorse ore sulla Strada Statale Vittoria-Acate. Un giovane soccorso dai sanitari.

Sono in corso le ricerche del pirata della strada che è fuggito via dopo aver causato un incidente lungo la Strada Statale Vittoria-Acate, in provincia di Ragusa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei fatti, un automobilista avrebbe travolto uno scooter che era guidato da un ragazzo di origini gambiane che stava facendo rientro a casa dopo la giornata di lavoro. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto sarebbe fuggito senza prestare soccorso alla vittima.

Sul luogo dove si è verificato l’incidente si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto ad assistere il malcapitato e i carabinieri che hanno avviato le indagini per riuscire a risalire al fuggitivo. In corso di definizione la dinamica dell’impatto.