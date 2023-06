Scontro frontale sulla Statale 121, auto contro mezzo pesante: traffico bloccato

Ennesimo incidente tra Bolognetta e Misilmeri: Anas sul posto, traffico in tilt.

Nuovo incidente stradale lungo la Statale 121 “Catanese” nel territorio di Bolognetta, in provincia di Palermo: coinvolti due mezzi, uno dei quali si è ribaltato dopo lo scontro.

Ecco la nota dell’Anas, presente sul posto, con le prime informazioni sul sinistro.

Incidente Statale 121, scontro frontale a Bolognetta

“Sulla statale 121 Catanese il traffico è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al chilometro 241,400, in territorio comunale di Bolognetta (PA). Per cause in corso di accertamento, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente”.

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 77 tra gli svincoli di Bolognetta e Misilmeri – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, si legge nella nota Anas sull’incidente.

Al momento non si hanno ulteriori notizie su eventuali feriti, anche se le informazioni su quanto accaduto sono ancora poche e in aggiornamento. Sono in corso i rilievi e gli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente. Nella stessa zona, a fine maggio, si è verificato un incidente mortale che ha posto fine alla vita di una persona e provocato il ferimento grave di altre due.

Foto tratta dalla pagina Facebook – “Le Stranezze di Misilmeri”.