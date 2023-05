Scontro fatale sulla Statale 121: una vittima e due feriti, traffico in tilt

Ancora un sinistro fatale in Sicilia, questa volta nel Palermitano: impatto tra un mezzo pesante e due auto. La prima ricostruzione.

Ennesimo incidente mortale in Sicilia, questa volta lungo la Strada Statale 121 “Catanese” nel territorio tra Bolognetta e Misilmeri (PA).

Il sinistro è avvenuto intorno al chilometro 239,500 e purtroppo si registra un decesso. Al momento non sono note le generalità della vittima. Appena due settimane fa, la zona di Bolognetta era stata interessata da un’altra tragedia, la morte di un 43enne schiacciato da un trattore mentre arava il terreno.

Incidente mortale sulla Statale 121, una vittima tra Bolognetta e Misilmeri

Di seguito il comunicato Anas sul sinistro, rivelatosi purtroppo fatale. “La Strada statale 121 Catanese è provvisoriamente chiusa al traffico tra Bolognetta e Misilmeri (PA), a causa di un incidente avvenuto al km 239,500. Per cause in corso di accertamento, due auto e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite e una persona ha perso la vita”.

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada provinciale 77, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

