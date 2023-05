Morto schiacciato dal trattore, la vittima è il 43enne Giustino Saitta

La comunità del Palermitano si stringe attorno alla famiglia della vittima, vittima di un terribile incidente sul lavoro.

Giustino Saitta, 43 anni, è la vittima dell’ultimo incidente sul lavoro in Sicilia, avvenuto ieri in contrada Torretta, a Bolognetta (provincia di Palermo).

Sono in corso le indagini di rito, condotte dai carabinieri di Misilmeri, per chiarire la dinamica della tragedia.

Giustino Saitta, morto schiacciato da un trattore a Bolognetta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, il trattore del 43enne – agricoltore di professione e per passione – si sarebbe improvvisamente ribaltato mentre arava il terreno, schiacciandolo. Purtroppo ogni tentativo di soccorrere il malcapitato si è rivelato inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Misilmeri (PA) per i rilievi del caso e i vigili del fuoco. La salma è stata restituita ai funerali per permettere lo svolgimento dei funerali.

Per la comunità di Bolognetta e per tutta la Sicilia è un momento di dolore, perché si piange la scomparsa dell’ennesimo lavoratore morto mentre faceva il proprio dovere. Sui social sono diversi i messaggi di cordoglio per Giustino Saitta. Sul suo profilo Facebook si legge: “Cari amici, da oggi vi guarderò dal cielo purtroppo il mio viaggio nella vita terrena è giunto al termine. Ricordatemi sempre felice come tutti mi conoscete”.

