Incidente sulla statale Catania-Gela: auto fuori controllo contro guardrail, ferito 24enne

Sotto accusa la scarsa illuminazione del tratto in questione da anni segnalata invano dagli automobilisti

Incidente stradale autonomo al Km 20+400 circa. Il veicolo coinvolto è un’Opel Astra, a bordo della quale viaggiava un giovane 24 enne di Niscemi, che ha riportato solo lievi escoriazioni. Rilievi polizia Caltagirone

Un incidente stradale autonomo si è registrato poco dopo le 21 di stasera – al Km 20+400 circa – in prossimità dello svincolo Caltagirone sud della Ss 417, Catania-Gela. Il conducente di una Opel Astra, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada impattando violentemente contro il guardrail. A bordo della vettura, che proseguiva la marcia in direzione Catania, viaggiava solo il conducente. Ovvero un giovane di 24 anni di Niscemi.

Scarsa illuminazione pubblica

L’Astra, a seguito dell’impatto, ha perso la ruota posteriore destra, ed ha subito danni consistenti. Il giovane è stato invece soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale Gravina di Caltagirone. Le sue condizioni di salute non destano per fortuna particolari preoccupazioni, in quanto ha riportato lievi escoriazioni. Praticamente illeso, anche se i sanitari lo stanno sottoponendo ad ulteriori esami a scopo preventivo. I rilievi del sinistro li stanno compiendo gli agenti di una volante del Commissariato di ps di Caltagirone che, pur avendo attivato i segnalatori luminosi della macchina di servizio, hanno avuto il loro da fare per indurre gli automobilisti in transito a rallentare la velocità. Da premettere che, ormai da anni, l’illuminazione pubblica dello svincolo Caltagirone sud, nonostante le sollecitazioni, non è stato riattivato. L’ente di competenza, in questo caso, non è l’Anas, bensì gli uffici direzionali della zona industriale.

