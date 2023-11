Schianto auto-moto in via Rodolfo Morandi, un morto e un ferito: chi è la vittima

Andrea Di Pisa è la vittima del tremendo incidente stradale avvenuto domenica 26 novembre a Sciacca. Soccorsi inutili.

Si chiama Andrea Di Pisa, 25 anni, la giovane vittima dell’incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 26 novembre in via Rodolfo Morandi a Sciacca, in provincia di Agrigento.

La dinamica del sinistro

Secondo la ricostruzione del sinistro, il ragazzo si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da determinare, si sarebbe scontrato con una Fiat Punto. La vittima sarebbe stata sbalzata violentemente a terra a seguito del forte impatto.

Andrea Di Pisa si trovava in compagnia di una ragazza, la fidanzata, la quale è rimasta ferita. Nessuna conseguenza particolare, invece, per la conducente del mezzo a quattro ruote.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il giovane, senza però risultati positivi.

Le condizioni si sono rivelate troppo gravi al punto da spingerlo fino alla morte. Oltre ai soccorritori, in via Rodolfo Morandi si sono presentati anche i carabinieri i quali hanno provveduto a limitare il traffico stradale in zona.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI