Terrore nell’Agrigentino, auto si ribalta davanti a un locale: un ferito

Spaventoso incidente stradale a Favara, dove un'auto si è capovolta sull'asfalto sotto gli occhi dei clienti di un locale. Ecco cos'è accaduto.

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nella serata di ieri, domenica 29 gennaio, in via Aldo Moro a Favara, in provincia di Agrigento.

Secondo le prime informazioni una Fiat Punto di colore nero si sarebbe ribaltata sulla carreggiata, dopo che il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo al momento di effettuare una manovra all’altezza di una curva.

I soccorsi

L’auto si è capovolta improvvisamente all’altezza di un locale frequentato in quel momento da decine di clienti. Soltanto per un miracolo nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone, oltre alla persona che si trovava alla guida della Fiat Punto.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il malcapitato protagonista dell’incidente in via Aldo Moro a Favara ha rimediato delle ferite è stato trasportato in ospedale ma, fortunatamente, non avrebbe rimediato gravi conseguenze.