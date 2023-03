Superstrada 336, grave incidente: ragazzina incastrata tra le lamiere

Il sinistro nella zona di Malpensa nel milanese: per estrarre la giovanissima è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco

Un terribile incidente, che causa 5 feriti ma fortunatamente nessuno in pericolo di vita. Il sinistro, verificatosi poco prima delle 1 lungo la Strada statale 336 (la Superstrada per Malpensa), considerata la carambola tra i mezzi coinvolti, avrebbe potuto fare registrare una vera e propria carneficina. Ad avere la peggio è una ragazza, rimasta incastrata tra le lamiera dell’auto sulla quale viaggiava nel sedile posteriore. Con lei un’altra persona. Per estrarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con due squadre.

I feriti – oltre alla 14enne, c’è una 46enne e tre uomini di 23, 47 e 57 anni – sono stati trasportati negli ospedali Niguarda, San Carlo e Legnano. La polizia stradale di Magenta ha gestito il traffico – paralizzato per permettere i soccorsi – e fatto i rilievi per comprendere le cause dello scontro.