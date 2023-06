La “challenge” social finita in tragedia, scontro tra Suv e Smart: morto bimbo di 5 anni

Tragedia a Casal Palocco (Roma), dove in seguito a un incidente tra un Suv a noleggio e una Smart è morto un bambino di appena cinque anni. Gravi la madre e la sorellina della vittima, illesi invece i cinque giovani all’interno del Suv.

La notizia dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio del 14 giugno 2023, ha scatenato la polemica: sembra infatti che, a causarlo, sia stata una “challenge” per i social. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.

Incidente a Roma, morto bambino: polemica sulla “challenge”

Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi a bordo del Suv – un gruppo di Youtuber chiamato “TheBorderline” con più di 600mila follower sui social – al momento del tragico incidente stavano viaggiando a folle velocità mentre giravano un video per prendere parte a una “challenge” social. La sfida prevedeva di guidare per 50 ore.

Durante il viaggio, però, in via Archelao di Mileto il Suv si sarebbe schiantato improvvisamente contro una Smart. L’impatto è costato la vita a un bambino di 5 anni; la madre e la sorellina, invece, sono finite in ospedale in codice rosso: le loro condizioni sarebbero gravi, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul caso sono scattate immediatamente le indagini: le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro i cellulari dei 5 ragazzi a bordo del Suv, preso a noleggio due giorni prima, per confermare l’ipotesi sulla sfida social finita in tragedia. Pare che l’alcol test eseguito sul conducente del fuoristrada – un ventenne – sia risultato negativo.

La Procura competente ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo l’incidente. Al momento risulta indagato il 20enne alla guida della Lamborghini.

Immagine di repertorio