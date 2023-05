Incidente sulla Tangenziale di Catania, traffico in tilt e file chilometriche

Brutte notizie per gli automobilisti lungo la Tangenziale di Catania, traffico bloccato a causa di un incidente.

Pomeriggio complicato per gli automobilisti in transito lungo la Tangenziale di Catania, dalla località di Misterbianco in direzione Messina.

In base alle prime informazioni, lungo la carreggiata che conduce verso Nord si sarebbe verificato un incidente, causando non poche difficoltà al traffico veicolare. Il sinistro si sarebbe verificato all’altezza del quartiere etneo di San Giovanni Galermo, per cause ancora da determinare.

Incidente in Tangenziale, la situazione

Non si conosce, al momento, il numero delle vetture coinvolte e l’esatta dinamica di quanto avvenuto. In tanti sui social, nel corso del pomeriggio, hanno segnalato l’accaduto attraverso alcuni post in cui si parla di traffico fortemente congestionato e con code lunghe anche diverse chilometri.

Maggiori dettagli sul sinistro avvenuto lungo la Tangenziale di Catania potrebbero giungere nel corso dei prossimi minuti.

Foto di repertorio