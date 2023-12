A passeggio in strada, poi un suv a tutta velocità le travolge: morta 31enne, ferita l’amica

Una ragazza di 31 anni è morta dopo essere stata travolta da un suv nel cuore della note mentre camminava sul ciglio della strada

Tragedia a Rimini dove una donna di 31 anni, di origine albanese, è morta sabato sera dopo essere stata travolta da un Suv mentre camminava lungo il ciglio della Statale 16. Come riporta la stampa locale, era in compagnia di un’amica di 21 anni, di nazionalità indiana, rimasta gravemente ferita e ricoverata in ospedale. L’incidente è avvenuto alle 21:30, quando le due ragazze a piedi lungo un tratto di strada a scorrimento veloce e poco illuminato sono state travolte da una Volkswagen Tiguan, condotta da un uomo. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi.

La 31enne è morta sul colpo: l’amica è gravissima

La 31enne è deceduta sul colpo. La 21enne rimasta ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la ragazza sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. L’automobilista ha dichiarato di non averle viste. Sempre stando al sito d’informazione, l’uomo, sulla sessantina, stava accompagnando una persona in ospedale.

