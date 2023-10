Incidente in via Altomare, schianto tra due auto: una donna in Pronto Soccorso

La donna è stata sottoposta alle cure mediche in ospedale dopo l'incidente avvenuto in via Altomare. Sul posto la Municipale.

Ennesimo incidente stradale in Sicilia. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre in via Altomare a Messina e ha visto come protagoniste due auto, una Opel Zafira e una Seat Mii.

Nell’occasione, una donna che si trovava alla guida del secondo mezzo avrebbe riportato delle ferite a causa dell’impatto. Secondo la ricostruzione dei fatti, lo scontro sarebbe avvenuto a seguito di una mancata precedenza.

Le condizioni della donna

La donna rimasta ferita nell’incidente stradale di Messina è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte per essere sottoposta ad accertamenti medici.

Fortunatamente, per lei non si parlerebbe di rischi per la vita. Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso.