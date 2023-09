L’incidente in via Argenteria e i soccorsi, 84enne muore poche ore dopo in ospedale

Nulla da fare per l'anziano travolto ieri sera in via Argenteria, l'uomo è morto all'ospedale "Sant'Antonio Abate".

Si è spento nelle scorse ore, all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, l’anziano di 84 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 20 settembre, in via Argenteria a Erice Casa Santa.

L’incidente

L’uomo, secondo la ricostruzione dei fatti, era stato falciato da un’auto in corsa condotta da un 18enne neopatentato mentre stava attraversando la strada.

A quanto pare, il malcapitato avrebbe battuto la testa al solo dopo essere stato sbilanciato dall’urto con il mezzo a quattro ruote.

I soccorsi e il decesso

Dopo l’impatto, l’84enne era stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato in ospedale, con i medici che avevano disposto il ricovero dopo aver valutato le sue condizioni di salute.

Purtroppo, nella tarda serata di ieri, è giunta la triste notizia del decesso dell’uomo. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire nei dettagli quanto avvenuto in via Argenteria.