Paura in via Lo Iacono, auto sfonda ingresso del supermercato Conad

Momenti di apprensione per quanto accaduto ieri pomeriggio a Palermo. Nell'incidente, l'auto ha finito la sua corsa contro il Conad.

Rocambolesco incidente quello avvenuto ieri pomeriggio in via Francesco Lo Iacono, all’incontro con via Ariosto, a Palermo. Per cause ancora da comprendere, una Bmw ha sfondato l’ingresso di un supermercato Margherita Conad.

Incidente Conad, cos’è successo

In base a una prima ricostruzione della dinamica, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo così contro l’attività commerciale. A causare il sinistro potrebbe essere stata anche una manovra azzardata.

L’auto, a quanto pare, avrebbe una panchina posta a poca distanza dall’ingresso del supermercato Conad e avrebbe preso in pieno uno scooter, il quale è caduto a terra su un fianco.

Nessuna conseguenza grave per l’automobilista, così come per le altre persone presenti sul punto che non hanno riportato ferite. Grande spavento, comunque, per i dipendenti e i clienti del supermercato, sorpresi per quanto avvenuto.