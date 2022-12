Incidente a Palermo, scontro auto-moto: un ferito al Policlinico

Per il malcapitato rimasto ferito nell'incidente è stato necessario il trasporto in ospedale al Policlinico di Palermo.

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in via Malaspina a Palermo, all’angolo con via Bernabei.

Protagoniste dello schianto un’auto e una moto, entrate in collisione per cause ancora da accertare. Il centauro che si trovava a bordo del mezzo a due ruote è finito a terra, rimediando alcune ferite.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere l’infortunato e a trasportato all’ospedale Policlinico di Palermo per ulteriori accertamenti. Non sono note le sue condizioni di salute.