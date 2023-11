Scooter contro recinzione, 17enne finisce in ospedale nel Ragusano: operata d’urgenza

La ragazza rimasta ferita nell'incidente stradale di Modica si trova attualmente ricoverata in Terapia Intensiva, ecco le sue condizioni.

Si trova in gravi condizioni la giovane di 17 anni rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 18 novembre in via Peppino Impastato a Modica, in provincia di Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la giovane sarebbe finita contro una recinzione dopo aver perso il controllo del proprio scooter.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I soccorsi e l’operazione

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la malcapitata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Nino Baglieri”. La 17enne è giunta in nosocomio in codice rosso ed è stato necessario sottoporla a un intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza e di un rene.

Attualmente, la ragazza si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva. I medici dell’ospedale ragusano continuano a monitorare di ora in ora le condizioni di salute della 17enne che, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.